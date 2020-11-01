У одного из игроков Реала выявили коронавирус

Имя игрока не сообщается

  • 01.11.2020 20:26
  • 1508 просмотров
  • 1 комментарий
У одного из игроков Реала выявили коронавирус
© twitter.com/realmadrid

Один из игроков «Реала» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом имя зараженного игрока не сообщается. Однако других случаев заражения в «Реале» не выявлено.

Вчера «Реал» в восьмом туре Ла Лиги дома разгромил «Уэску» 4:1. Следующий матч команда Зинедина Зидана проведет во вторник, 3 ноября на выезде против «Интера» в третьем туре Лиги чемпионов.

Напомним, за «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Он уже переболел коронавирусом в начале октября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:30
    0
    Бывает, здоровья.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 20:30
    0
    Бывает, здоровья.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности