У одного из игроков Реала выявили коронавирус

Один из игроков «Реала» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом имя зараженного игрока не сообщается. Однако других случаев заражения в «Реале» не выявлено.

Вчера «Реал» в восьмом туре Ла Лиги дома разгромил «Уэску» 4:1. Следующий матч команда Зинедина Зидана проведет во вторник, 3 ноября на выезде против «Интера» в третьем туре Лиги чемпионов.

Напомним, за «Реал» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Он уже переболел коронавирусом в начале октября.