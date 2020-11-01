9-й тур
Анже
0 : 3
Ницца
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. Победы Монако, Ниццы и Монпелье

Продолжается девятый тур чемпионата Франции

  • 01.11.2020 20:14
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Лига 1. Победы Монако, Ниццы и Монпелье
© twitter.com/AS_Monaco

Сегодня, 1 ноября состоялись 6 матчей девятого тура французской Лиги 1. «Монпелье», «Ницца», «Мец», «Реймс» и «Монако» одержали победы, а «Дижон» и «Лорьян» сыграли в нулевую ничью.

«Сент-Этьенн» - «Монпелье» - 0:1
Гол: Мавидиди 14

«Анже» - «Ницца» - 0:3
Голы: Рони Лопеш 12, Леес-Мелу 23, Будауи 77

«Дижон» - «Лорьян» - 0:0

«Ним» - «Мец» - 0:1
Гол: Гуйе 15
Удаление: Удол 44 («Мец»)

«Реймс» - «Страсбург» - 2:1
Голы: Камара 22 (автогол), Фас 26 – Ажорк 30

«Монако» - «Бордо» - 4:0
Голы: Бен Йеддер 28 (с пенальти), Мартинш 30, Фолланд 30, 58

Вчера ПСЖ на выезде разгромил «Нант» - 3:0.

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Источник — Sport.ua

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