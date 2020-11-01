Лига 1. Победы Монако, Ниццы и Монпелье

Сегодня, 1 ноября состоялись 6 матчей девятого тура французской Лиги 1. «Монпелье», «Ницца», «Мец», «Реймс» и «Монако» одержали победы, а «Дижон» и «Лорьян» сыграли в нулевую ничью.
«Сент-Этьенн» - «Монпелье» - 0:1
Гол: Мавидиди 14
«Анже» - «Ницца» - 0:3
Голы: Рони Лопеш 12, Леес-Мелу 23, Будауи 77
«Дижон» - «Лорьян» - 0:0
«Ним» - «Мец» - 0:1
Гол: Гуйе 15
Удаление: Удол 44 («Мец»)
«Реймс» - «Страсбург» - 2:1
Голы: Камара 22 (автогол), Фас 26 – Ажорк 30
«Монако» - «Бордо» - 4:0
Голы: Бен Йеддер 28 (с пенальти), Мартинш 30, Фолланд 30, 58
Источник — Sport.ua
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