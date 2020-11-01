В поединке 9-го тура чемпионата Франции по футболу «Нант» дома проиграл ПСЖ со счетом 0:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Нант» — ПСЖ — 0:3
Голы: Эррера, 47, Мбаппе, 65, с пенальти, Сарабия, 88
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (ПСЖ).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Андер Эррера (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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