Ингулец – Заря. Команды сыграют в Запорожье. Стартовые составы

В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» принимает «Зарю».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Ингулец»: Шуст, Запорожец, Козак, Бартулович, Коваленко, Мкомола, Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный.
«Заря»: Шевченко, Руфати, Кочергин, Хомченовский, Гладкий, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Цыганикс.
Источник — ФК Заря
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