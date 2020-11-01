Ингулец – Заря. Команды сыграют в Запорожье. Стартовые составы

Матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 1 ноября в 19:30

  • 01.11.2020 18:59
  • 1613 просмотров
  • 1 комментарий
Ингулец – Заря. Команды сыграют в Запорожье. Стартовые составы
© ФК Заря. Виктор Скрипник

В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» принимает «Зарю».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ингулец»: Шуст, Запорожец, Козак, Бартулович, Коваленко, Мкомола, Балан, Ковалев, Лупашко, Семенко, Квасный. 

«Заря»: Шевченко, Руфати, Кочергин, Хомченовский, Гладкий, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Кабаев, Юрченко, Цыганикс.

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Источник — ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 01.11.2020 19:07
    0
    Удачи Заре! Есть куда стремиться.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 01.11.2020 19:07
    0
    Удачи Заре! Есть куда стремиться.
    Ссылка
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