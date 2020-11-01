Пропустил месяц — и сразу забил. Роналду отпраздновал возвращение голом

35-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым голом в поединке 6-го тура чемпионата Италии против «Специи».
Роналду вышел на замену на 56-й минуте матча вместо Дибалы, а на 59-й сделал счет 2:1 в пользу своей команды после результативной передачи Мораты.
Примечательно, что Роналду пропустил длительный период из-за заражения коронавирусом. В последний раз Криштиану появлялся на поле в футболке туринской команды 27-го сентября в матче с «Ромой».
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Источник — Sport.ua
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