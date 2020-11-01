Пропустил месяц — и сразу забил. Роналду отпраздновал возвращение голом

Форвард «Ювентуса» отличился через три минуты после выхода на замену в матче со «Специей»

  • 01.11.2020 17:28
  • 2997 просмотров
  • 3 комментария
Пропустил месяц — и сразу забил. Роналду отпраздновал возвращение голом
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

35-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым голом в поединке 6-го тура чемпионата Италии против «Специи».

Роналду вышел на замену на 56-й минуте матча вместо Дибалы, а на 59-й сделал счет 2:1 в пользу своей команды после результативной передачи Мораты.

Примечательно, что Роналду пропустил длительный период из-за заражения коронавирусом. В последний раз Криштиану появлялся на поле в футболке туринской команды 27-го сентября в матче с «Ромой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 18:42
    +2
    ВВВ, 01.11.2020 18:18
    Погана новина для Динамо,бо як раз набере форму до матчу в Туріні!
    ДК вдома програли 0:2. Ще в еогось були надія виграти в Турині?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 01.11.2020 18:39
    0
    А если б он пережил насморк, мог бы и покер положить 😆
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 01.11.2020 18:18
    -1
    Погана новина для Динамо,бо як раз набере форму до матчу в Туріні!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 01.11.2020 18:42
    +2
    ВВВ, 01.11.2020 18:18
    Погана новина для Динамо,бо як раз набере форму до матчу в Туріні!
    ДК вдома програли 0:2. Ще в еогось були надія виграти в Турині?
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 01.11.2020 18:39
    0
    А если б он пережил насморк, мог бы и покер положить 😆
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности