Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на хардовом турнире ATP-500 в Вене состоится финальный матч.



В поединке за титул сойдутся лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии, который выбил из борьбы Новака Джоковича, и Андрей Рублев из России, посеянный под пятым номером.



Ранее Рублев сыграл три финала 500-й серии, добыл две победы. Сонего впервые сразится за титул на турнире подобной категории.

Начало матча в 15:15 по Киеву.

Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. LIVE трансляция