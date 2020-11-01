Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Вене

  • 01.11.2020 15:02
  • 1425 просмотров
  • 1 комментарий
Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Лоренцо Сонего

В воскресенье на хардовом турнире ATP-500 в Вене состоится финальный матч.
 
В поединке за титул сойдутся лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии, который выбил из борьбы Новака Джоковича, и Андрей Рублев из России, посеянный под пятым номером.
 
Ранее Рублев сыграл три финала 500-й серии, добыл две победы. Сонего впервые сразится за титул на турнире подобной категории.

Начало матча в 15:15 по Киеву. 

Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 01.11.2020 15:55
    0
    Молодцы австрийцы, и детишек пожалели, ракетки болбоям дали, и задержки меньше
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.11.2020 15:55
    0
    Молодцы австрийцы, и детишек пожалели, ракетки болбоям дали, и задержки меньше
    Ссылка
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