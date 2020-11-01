Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье на хардовом турнире ATP-500 в Вене состоится финальный матч.
В поединке за титул сойдутся лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии, который выбил из борьбы Новака Джоковича, и Андрей Рублев из России, посеянный под пятым номером.
Ранее Рублев сыграл три финала 500-й серии, добыл две победы. Сонего впервые сразится за титул на турнире подобной категории.
Начало матча в 15:15 по Киеву.
Лоренцо Сонего – Андрей Рублев. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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