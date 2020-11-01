Богдан ВЬЮННИК: «Волнения абсолютно не было»

18-летний форвард «Шахтера» Богдан Вьюнник подвел итоги матча с «Мариуполем» (4:1).

— Богдан, когда ты узнал, что попадешь в стартовый состав «горняков» на матч против «Мариуполя»?

— Узнал, что буду в основе, на тренировке, когда наигрывался стартовый состав на матч с Мариуполем. Тогда и понял, что буду играть.

— Какой была установка от Луиша Каштру?

— Установка была обыграть соперника, но при этом ничего лишнего не придумывать, просто играть в свою игру. Надо было оттягивать линию защиты мариупольцев и искать счастье у их ворот.

— Волновался, учитывая первый матч в основе «Шахтера»?

— Нет, волнения абсолютно не было. Я был уверен в себе, в своих партнерах и в нашей команде.

— Победа над «Мариуполем» легко далась «Шахтеру»?

— Несмотря на счет, не сказал бы, что матч был легким для нас. Игроки «Мариуполя» хорошо настроились, дали бой.

— Своей игрой остался доволен?

— Не совсем. Мог забить гол, поэтому надо больше работать.

— Взаимодействие легко было найти с партнерами?

— Да, со всеми было комфортно играть, все понимал.