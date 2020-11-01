Богдан ВЬЮННИК: «Волнения абсолютно не было»

Футболист «Шахтера» подвел итоги матча с «Мариуполем» (4:1)

  • 01.11.2020 15:13
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Богдан ВЬЮННИК: «Волнения абсолютно не было»
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Вьюнник

18-летний форвард «Шахтера» Богдан Вьюнник подвел итоги матча с «Мариуполем» (4:1).

— Богдан, когда ты узнал, что попадешь в стартовый состав «горняков» на матч против «Мариуполя»?
— Узнал, что буду в основе, на тренировке, когда наигрывался стартовый состав на матч с Мариуполем. Тогда и понял, что буду играть.

— Какой была установка от Луиша Каштру?
— Установка была обыграть соперника, но при этом ничего лишнего не придумывать, просто играть в свою игру. Надо было оттягивать линию защиты мариупольцев и искать счастье у их ворот.

— Волновался, учитывая первый матч в основе «Шахтера»?
— Нет, волнения абсолютно не было. Я был уверен в себе, в своих партнерах и в нашей команде.

— Победа над «Мариуполем» легко далась «Шахтеру»?
— Несмотря на счет, не сказал бы, что матч был легким для нас. Игроки «Мариуполя» хорошо настроились, дали бой.

— Своей игрой остался доволен?
— Не совсем. Мог забить гол, поэтому надо больше работать.

— Взаимодействие легко было найти с партнерами?
— Да, со всеми было комфортно играть, все понимал.

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Источник — zbirna.com

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