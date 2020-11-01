«Верес» одержал победу над «Кристаллом» в матче 10-го тура Первой лиги.
«Кристалл» - «Верес» - 2:3
Голы: Барладым 58, Головкин 78 – Гончаренко 14, Шестаков 53, Тимофеенко 65
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кристалл Х.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Кристалл Х.
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
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Источник — ФК Кристалл Херсон
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