В поединке 10-го тура Первой лиги Украины «Металлист 1925» дома проиграл «Оболони» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола обзор матча.
«Металлист 1925» — «Оболонь» — 0:1
Гол: Майданевич, 69
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.