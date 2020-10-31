Первая лига. Победа Черноморца, поражения Волыни и Металлиста

«Черноморец», который в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, сегодня реабилитировался победой над ФК «Николаев» со счетом 2:0.
А вот конкуренты отстают. «Металлист-1925» уступил «Оболони», а «Волынь» проиграла «Авангарду».
В итоге 2-е место занимает «Горняк-Спорт», а в топ-3 поднялся «Верес».
Первая лига. 10-й тур
Черноморец - Николаев 2:0
Голы: Ковбаса, 3, 38
Волынь - Авангард 0:1
Гол: Дорошенко, 78
Металлист-1925 - Оболонь 0:1
Гол: Майданевич, 69
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.