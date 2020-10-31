Первая лига. Победа Черноморца, поражения Волыни и Металлиста

Одесская команда сохраняет лидерство в таблице

  • 31.10.2020 19:15
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Первая лига. Победа Черноморца, поражения Волыни и Металлиста
© facebook.com/fc.chernomorets

«Черноморец», который в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне Первой лиги, сегодня реабилитировался победой над ФК «Николаев» со счетом 2:0.

А вот конкуренты отстают. «Металлист-1925» уступил «Оболони», а «Волынь» проиграла «Авангарду».

В итоге 2-е место занимает «Горняк-Спорт», а в топ-3 поднялся «Верес».

Первая лига. 10-й тур

Черноморец - Николаев 2:0
Голы: Ковбаса, 3, 38

Волынь - Авангард 0:1
Гол: Дорошенко, 78

Металлист-1925 - Оболонь 0:1
Гол: Майданевич, 69

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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