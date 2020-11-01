В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Специя» примет чемпиона Италии – «Ювентус».
Матч состоится в Специи на стадионе «Альберто Пикко». Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 2»
Отметим, что после пяти туров в активе «Специи» пять очков, у «Ювентуса» - девять.
Турнирная таблица чемпионата Италии
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Источник — Sport.ua
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