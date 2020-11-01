В воскресенье, 1-го ноября, состоится матч 6-го тура Серии А, в котором «Специя» примет чемпиона Италии – «Ювентус».

Матч состоится в Специи на стадионе «Альберто Пикко». Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол 2»

Отметим, что после пяти туров в активе «Специи» пять очков, у «Ювентуса» - девять.

Турнирная таблица чемпионата Италии