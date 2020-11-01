Виктор ЦЫГАНКОВ: «Тяжелая игра, но есть результат»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Днепром-1» (2:1) в поединке 8-го тура УПЛ.
«Тяжелая игра, но есть результат. Теперь все мысли о следующей игре», — написал Цыганков в Instagram.
Цыганков отметился забитым голом на 43-й минуте матча.
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Источник — Instagram
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