В поединке 7-го тура АПЛ «Челси» на выезде разгромил «Бернли» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бернли» — «Челси» — 0:3
Голы: Зиеш, 26, Зума, 63, Вернер, 70
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Челси).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зийех (Челси).
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Источник — YouTube
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