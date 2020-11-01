Тайлер. Бондаренко проиграла в полуфинале парного разряда

Украинка проиграла в трехсетовом матче

  • 01.11.2020 01:17
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Тайлер. Бондаренко проиграла в полуфинале парного разряда
© WTA. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла в полуфинальном противостоянии парного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

Опытная украинка в дуэте с Ольгой Говорцовой из Беларуси в упорном трехсетовом поединке уступила польскому тандему Паула Каня / Катажина Питер.

Тайлер. 1/2 финала парного разряда
Паула Каня / Катажина Питер – Катерина Бондаренко / Ольга Говорцова – 4:6, 6:2, 10:6

В другом матче 1/2 финала должна была выступить другая украинка Марта Костюк, но пара Костюк/Таусон снялась с парного полуфинала в Тайлере.

Отметим, что Марта Костюк вышла в финал одиночного турнира в Тайлере.

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Источник — Sport.ua

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