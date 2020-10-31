Руслан НЕЩЕРЕТ: «Не ожидал, что сейчас дебютирую за основу Динамо»

18-летний вратарь Руслан Нещерет дебютировал в основном составе первой команды «Динамо» в матче УПЛ против «Днепра-1».
«Дебют за «Динамо» - это всегда было приоритетом. Задача номер 1, когда я приходил в Академию. Цель, к которой я шел. Не ожидал, что это произойдет сейчас, и если бы все вратари были здоровы...У нас есть конкуренция, но Бущан и Бойко лучше».
«В жизни всякое бывает. Я пытался не волноваться, но мне приятно», - сказал Нещерет.
Нерещет получил шанс после того, как коронавирусом заболели Георгий Бущан и Денис Бойко.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.