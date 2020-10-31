Руслан НЕЩЕРЕТ: «Не ожидал, что сейчас дебютирую за основу Динамо»

Молодой вратарь прокомментировал дебют за основу киевлян

  • 31.10.2020 23:30
  • 1254 просмотра
  • 2 комментария
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Не ожидал, что сейчас дебютирую за основу Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

18-летний вратарь Руслан Нещерет дебютировал в основном составе первой команды «Динамо» в матче УПЛ против «Днепра-1».

«Дебют за «Динамо» - это всегда было приоритетом. Задача номер 1, когда я приходил в Академию. Цель, к которой я шел. Не ожидал, что это произойдет сейчас, и если бы все вратари были здоровы...У нас есть конкуренция, но Бущан и Бойко лучше».

«В жизни всякое бывает. Я пытался не волноваться, но мне приятно», - сказал Нещерет.

Нерещет получил шанс после того, как коронавирусом заболели Георгий Бущан и Денис Бойко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 01.11.2020 00:11
    -1
    Рома Кол, 31.10.2020 23:44
    На фотке ему не меньше 30!
    Это он после матча. Хорошо, хоть не седой
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 31.10.2020 23:44
    0
    На фотке ему не меньше 30!
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 31.10.2020 23:44
    0
    На фотке ему не меньше 30!
    Ссылка
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