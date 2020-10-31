18-летний вратарь Нещерет дебютирует в основе Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Киев Руслан Нещерет в основном составе вышел на матч 8-го тура УПЛ против «Днепра-1».

Для 18-летнего стража ворот это дебютный матч в основе первой команды. Наставник Мирча Луческу вынужден воспользовался услугами Нещерета из-за отсутствия Георгия Бущана и Дениса Бойко, у которых коронавирус.

В нынешнем сезоне Руслан отыграл 5 матчей в составе Динамо U-21. Кроме того, имеет опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА.