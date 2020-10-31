Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Рикошет и фарт помогли Динамо сравнять счет»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевича прокомментировал поражение 1:2 от «Динамо» Киев в матче чемпионата Украины.
«Поздравляю «Динамо» с победой, но в то же время в адрес своей команды не могу ничего сказать, кроме поздравлений за проявленные отдачу, характер и качество продемонстрированной игры. Особенно в первом тайме, когда мы, считаю, полностью контролировали игру, грамотно действуя без мяча».
«Забили хороший гол. Правда, с какого-то момента стали допускать слишком много неоправданных потерь мяча».
«Рикошет и фарт позволили «Динамо» сравнять счет. А потом мы пропустили гол перед самым перерывом — такие голы всегда психологически влияют на команду. Мы вплоть до финального свистка делали всё возможное, чтобы спасти результат, но, к сожалению, так и не смогли отобрать у «Динамо» очки», - сказал Йовичевич.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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