В матче с «Олимпиком» (1:2) Евгений Селезнев забил 150-й мяч в украинской карьере. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости.

113 раз Селезнев поражал ворота соперников в УПЛ, 14 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 11 - за национальную сборную. На клубном уровне Евгений 88 мячей забил за «Днепр», 30 - за «Шахтер», 19 - за «Арсенал» и 2 - за «Колос».

Топ-10 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2020)

ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Сергей РЕБРОВ 123 20 - 31 15 189 2. Андрей ШЕВЧЕНКО 83 20 - 25 48 176 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 99 19 - 19 38 175 4. Максим ШАЦКИХ 124 24 - 23 - 171 5. Андрей ВОРОБЕЙ 105 25 - 13 8 151 6. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 113 12 - 14 11 150 7. ЛУИС АДРИАНУ 77 16 3 32 - 128 8. ЖУНИОР МОРАЕС 97 6 1 21 - 125 9. Александр ГЛАДКИЙ 87 13 4 8 1 113 10. Олег ГУСЕВ 59 15 2 22 13 111 Марко ДЕВИЧ 90 4 - 10 7 111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.