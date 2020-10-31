В матче с «Олимпиком» (1:2) Евгений Селезнев забил 150-й мяч в украинской карьере. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости.
113 раз Селезнев поражал ворота соперников в УПЛ, 14 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 11 - за национальную сборную. На клубном уровне Евгений 88 мячей забил за «Днепр», 30 - за «Шахтер», 19 - за «Арсенал» и 2 - за «Колос».
Топ-10 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2020)
|
|
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
123
|
20
|
-
|
31
|
15
|
189
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
83
|
20
|
-
|
25
|
48
|
176
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
99
|
19
|
-
|
19
|
38
|
175
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
124
|
24
|
-
|
23
|
-
|
171
|
5.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
105
|
25
|
-
|
13
|
8
|
151
|
6.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
113
|
12
|
-
|
14
|
11
|
150
|
7.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
77
|
16
|
3
|
32
|
-
|
128
|
8.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
97
|
6
|
1
|
21
|
-
|
125
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
87
|
13
|
4
|
8
|
1
|
113
|
10.
|
Олег ГУСЕВ
|
59
|
15
|
2
|
22
|
13
|
111
|
|
Марко ДЕВИЧ
|
90
|
4
|
-
|
10
|
7
|
111
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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