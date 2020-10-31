Евгений Селезнев забил 150-й мяч в украинской карьере

За годы независимости больше голов за отечественные команды забили только 5 игроков

  • 31.10.2020 22:19
  • 1362 просмотра
  • 2 комментария
Евгений Селезнев забил 150-й мяч в украинской карьере
© ФК Колос. Евгений Селезнев

В матче с «Олимпиком» (1:2) Евгений Селезнев забил 150-й мяч в украинской карьере. Он стал 6-м игроком, достигшим этого рубежа в рядах отечественных команд за годы независимости.

113 раз Селезнев поражал ворота соперников в УПЛ, 14 - в еврокубках, 12 - в Кубке Украины и 11 - за национальную сборную. На клубном уровне Евгений 88 мячей забил за «Днепр», 30 - за «Шахтер», 19 - за «Арсенал» и 2 - за «Колос».

Топ-10 бомбардиров украинских команд за годы независимости (1992-2020)

 

 

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

123

20

-

31

15

189

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

83

20

-

25

48

176

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

99

19

-

19

38

175

4.

Максим ШАЦКИХ

124

24

-

23

-

171

5.

Андрей ВОРОБЕЙ

105

25

-

13

8

151

6.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

113

12

-

14

11

150

7.

ЛУИС АДРИАНУ

77

16

3

32

-

128

8.

ЖУНИОР МОРАЕС

97

6

1

21

-

125

9.

Александр ГЛАДКИЙ

87

13

4

8

1

113

10.

Олег ГУСЕВ

59

15

2

22

13

111

 

Марко ДЕВИЧ

90

4

-

10

7

111

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:03
    +1
    Поздравляем всем миром.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 31.10.2020 22:57
    0
    ВЕЛИКИЙ!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:03
    +1
    Поздравляем всем миром.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 31.10.2020 22:57
    0
    ВЕЛИКИЙ!
    Ссылка
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