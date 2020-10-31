Александр РЯБОКОНЬ: «Десне пришлось побороться хотя бы за ничью»

Наставник прокомментировал матч УПЛ

  • 31.10.2020 22:27
  • 314 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Десне пришлось побороться хотя бы за ничью»
© footballua.tv

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал матч 8-го тура УПЛ, в котором черниговская команда сыграла с «Александрией» 2:2.

- Вы сегодня добыли очко или потеряли два?

- По факту: одно очко добыли.

- Почему во втором тайме не удалось сдержать атаки Александрии?

- У нас также были моменты. Могли забивать третий. Но пропустили дважды и пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью.

- Вы высказали своим футболистам за нереализованные моменты?

- Были хорошие скоростные атаки и имели пространство. В завершающей стадии не хватило мастерства.

- Выход Будковского, который забил решающий мяч, - это тренерская интуиция?

- Можно сказать, что интуиция. Можно сказать, что этого требовала игра. Нужны были навесы, а Будковский хорошо играет головой. Он может помочь и в обороне, и в атаке.

Почему он мало сыграл? Много пропустил, переболел и это его первый выход после трехнедельной паузы. Рад, что он помог нашей команде забить важнейший мяч, - сказал Александр Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 22:56
    0
    Десне удачи в последующих матчах. А ещё тренер у них классный.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 22:56
    0
    Десне удачи в последующих матчах. А ещё тренер у них классный.
    Ссылка
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