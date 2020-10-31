ВИДЕО. Все действия Малиновского в матче против Кротоне

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1).
27-летний украинец поучаствовал в первом взятии ворот соперника и неоднократно создавал моменты для своих партнеров по команде.
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Источник — Sport.ua
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