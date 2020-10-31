ВИДЕО. Все действия Малиновского в матче против Кротоне

Украинец стал одним из лучших в своей команде

  • 31.10.2020 18:48
  • 2111 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Все действия Малиновского в матче против Кротоне
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1).

27-летний украинец поучаствовал в первом взятии ворот соперника и неоднократно создавал моменты для своих партнеров по команде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    pricolist
      pricolist, 31.10.2020 19:06
    +2
    Практически идеальный матч для Русика с минимумом ошибок
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 19:06
    +2
    Практически идеальный матч для Русика с минимумом ошибок
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности