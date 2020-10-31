Руслан КОСТЫШИН: «Не смогли подарить президенту победу на день рождения»

Наставник «Колоса» прокомментировал поражение «Олимпику» (1:2)

  • 31.10.2020 18:40
  • 664 просмотра
  • 1 комментарий
Руслан КОСТЫШИН: «Не смогли подарить президенту победу на день рождения»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Поражение «Олимпику» (1:2) стало первым для клуба из Ковалевки на домашнем стадионе.

«Впечатление двоякие: проиграли домашнюю игру сопернику нашего уровня. У президента день рождения, мы в который раз не смогли подарить ему победу. Мы хотели победить. В первом тайме, считаю, качественная игра была».

«Ротация состава? Мы смотрим тренировки, работаем каждый день. У нас 8 человек старше 30 лет. По большому счету, это откладывает отпечаток. Никаких наказаний нет. Некоторые игроки смотрятся тяжеловато, поэтому мы доверились тем, кто бы мог дать скорость, какой-то азарт. В первом тайме ребята качественно играли: «Олимпик» раз перешел центр поля».

«Нет такого, чтобы мы искусственно загнали команду в яму. По сути, это первая проигранная игра для нас в чемпионате. Мы все хотим побеждать и быть выше в турнирной таблице», - сказал Костышин.

После 8-ми туров в активе «Колоса» 12 очков.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Yass
      Yass, 31.10.2020 18:52
    0
    Какого цвета галстук?
    Ссылка
    Yass
    online
      Yass, 31.10.2020 18:52
    0
    Какого цвета галстук?
    Ссылка
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