ATP Вена. Обидчик Джоковича сразится за титул

На турнире ATP-500 в Вене состоялись матчи 1/2 финала.
В первом поединке пятый сеяный россиянин Андрей Рублев на отказе переиграл Кевина Андерсона из ЮАР, который заявился на турнир по защищенному рейтингу.
Во второй встрече лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии, который вчера сенсационно вынес с корта Новака Джоковича, одолел британца Дэна Эванса.
Вена. 1/2 финала
Лоренцо Сонего [LL] – Дэн Эванс – 6:3, 6:4
Кевин Андерсон [PR] – Андрей Рублев [5] – 4:6, 1:4 (отказ)
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Источник — Sport.ua
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