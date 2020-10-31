ATP Вена. Обидчик Джоковича сразится за титул

На турнире ATP-500 в Вене состоялись матчи 1/2 финала.

В первом поединке пятый сеяный россиянин Андрей Рублев на отказе переиграл Кевина Андерсона из ЮАР, который заявился на турнир по защищенному рейтингу.

Во второй встрече лаки-лузер Лоренцо Сонего из Италии, который вчера сенсационно вынес с корта Новака Джоковича, одолел британца Дэна Эванса.

Вена. 1/2 финала

Лоренцо Сонего [LL] – Дэн Эванс – 6:3, 6:4

Кевин Андерсон [PR] – Андрей Рублев [5] – 4:6, 1:4 (отказ)