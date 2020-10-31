Артем ДОВБИК: «Ничья с Динамо устроит, но и от победы не откажемся»

23-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо»

— Это игра против одного из лучших клубов страны. Для «Днепра-1» это очень важный поединок, в котором мы постараемся проявить свои лучшие качества и увидеть свой уровень на фоне такой сильной команды, которая выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.

— Для «Днепра-1» это будет матч сродни еврокубкового?

— В какой-то мере. Нечасто приходится играть против таких соперников, поэтому это будет показатель нашей готовности на данный момент.

— Ничья для «Днепра-1» будет положительным результатом?

— Мы не фавориты в этой паре, поэтому, чего душой кривить, конечно, ничья нас бы устроила. Но мы и от победы не откажемся.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.