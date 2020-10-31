Артем ДОВБИК: «Ничья с Динамо устроит, но и от победы не откажемся»

Форвард «Днепра-1» – о предстоящем матче

  • 31.10.2020 14:28
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
Артем ДОВБИК: «Ничья с Динамо устроит, но и от победы не откажемся»
© СК Днепр-1

23-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо»

— Это игра против одного из лучших клубов страны. Для «Днепра-1» это очень важный поединок, в котором мы постараемся проявить свои лучшие качества и увидеть свой уровень на фоне такой сильной команды, которая выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.

— Для «Днепра-1» это будет матч сродни еврокубкового?
— В какой-то мере. Нечасто приходится играть против таких соперников, поэтому это будет показатель нашей готовности на данный момент.

— Ничья для «Днепра-1» будет положительным результатом?
— Мы не фавориты в этой паре, поэтому, чего душой кривить, конечно, ничья нас бы устроила. Но мы и от победы не откажемся.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 15:27
    -1
    S t e p a n , 31.10.2020 14:57
    1-1. Динамо забивает первым, потом уже по традиции отдает инициативу сопернику и в итоге пропускает. Вот к такому футболу нас приучил мистер Луческу. Честно говоря, когда он возглавил Динамо, я думал что он начнёт прививать Динамо немного другой футбол... Да, это лучше чем то что было при физручилах динамовских, но всё равно не то что я ожидал...
    Не долго музыка играла,венгры вас на место поставили и унизили
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 14:57
    -4
    1-1. Динамо забивает первым, потом уже по традиции отдает инициативу сопернику и в итоге пропускает. Вот к такому футболу нас приучил мистер Луческу. Честно говоря, когда он возглавил Динамо, я думал что он начнёт прививать Динамо немного другой футбол... Да, это лучше чем то что было при физручилах динамовских, но всё равно не то что я ожидал...
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