Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Динамо будет играть на максимум»

Наставник «Днепра-1» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 31.10.2020 13:50
  • 220 просмотров
  • 4 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Динамо будет играть на максимум»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», а также рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Только в Дугласа есть проблема. Сейчас после игры с «Колосом» в девятом туре будет пауза в чемпионате, и он сможет приступить к тренировочному процессу.

Хобленко уже вернулся в общую группу и уже ведет борьбу за место в основном составе.

Посмотрим, кто выйдет с первых минут. Очень важный матч. Динамо - очень хорошая команда. Игры в чемпионате и Лиге чемпионов показывают, что они мало пропускают. Скоростная команда, очень мощная, хорошо готова физически. Будет играть на максимум, это точно», - сказал Йовичевич.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 31.10.2020 14:07
    0
    Maks7777, 31.10.2020 14:01
    Да не бойтесь этих слабых,или уже договорняк договорились!!венгры какие то Унижают дынамо ,а вы Днепр 1 куда сильней!!
    Унижение будет 7.11.20, когда отставание от кротячих будет уже 7 очков
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 14:01
    0
    Да не бойтесь этих слабых,или уже договорняк договорились!!венгры какие то Унижают дынамо ,а вы Днепр 1 куда сильней!!
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 31.10.2020 13:58
    -1
    А ти, пане Ігор Йововіч, як хотів,щоб грали суперники?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 13:53
    +2
    «Игры Лиги чемпионов показывают, что они мало пропускают»
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 13:53
    +2
    «Игры Лиги чемпионов показывают, что они мало пропускают»
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 31.10.2020 14:07
    0
    Maks7777, 31.10.2020 14:01
    Да не бойтесь этих слабых,или уже договорняк договорились!!венгры какие то Унижают дынамо ,а вы Днепр 1 куда сильней!!
    Унижение будет 7.11.20, когда отставание от кротячих будет уже 7 очков
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 14:01
    0
    Да не бойтесь этих слабых,или уже договорняк договорились!!венгры какие то Унижают дынамо ,а вы Днепр 1 куда сильней!!
    Ссылка
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