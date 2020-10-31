Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Динамо будет играть на максимум»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», а также рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Только в Дугласа есть проблема. Сейчас после игры с «Колосом» в девятом туре будет пауза в чемпионате, и он сможет приступить к тренировочному процессу.

Хобленко уже вернулся в общую группу и уже ведет борьбу за место в основном составе.

Посмотрим, кто выйдет с первых минут. Очень важный матч. Динамо - очень хорошая команда. Игры в чемпионате и Лиге чемпионов показывают, что они мало пропускают. Скоростная команда, очень мощная, хорошо готова физически. Будет играть на максимум, это точно», - сказал Йовичевич.

Матч «Днепр-1» – «Динамо» состоится 31 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:30.