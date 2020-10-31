Элина СВИТОЛИНА: «Владимир Кличко – человек с большой буквы»

Украинская теннисистка – о дружбе с Владимиром Кличко

  • 31.10.2020 14:09
  • 384 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Владимир Кличко – человек с большой буквы»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своим мнением по поводу легендарного боксера Владимира Кличко:

«Владимир – человек с большой буквы. Он много чего достиг в профессиональном спорте. Но и вне спорта он здорово ведет свой благотворительный фонд. Я рада, что он делится со мной своими секретами, какими-то наставлениями.

Когда я создавала свой фонд, именно Владимир Кличко был тем, кто смог направить меня в нужное русло. Не так легко создать фонд, чтобы он не просто существовал, а реально помогал детям.

Владимир руководит своим фондом уже очень много лет и делает невероятную работу со своей командой. Я присутствовала на нескольких его семинарах, которые он проводит с детьми. Там все очень профессионально, прозрачно и понятно. Я видела, как дети смотрят на него, горят желанием чему-то научиться. Владимир всегда придает мотивацию людям, которые собраны вокруг него.

Он присутствовал несколько раз на моих мероприятиях по благотворительному фонду, и я вижу, что люди прямо загораются мотивацией, находясь рядом с ним. Для меня большая честь, что он мне помогает и я очень рада, что в моей жизни есть такой человек, как Владимир Кличко».

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Источник — Обозреватель

(1 голос)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 31.10.2020 14:29
    0
    Чем-то они и в спорте похожи - то взлеты, то неожиданные падения
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 14:18
    +1
    Красивая была бы пара!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 14:18
    +1
    Красивая была бы пара!
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 31.10.2020 14:29
    0
    Чем-то они и в спорте похожи - то взлеты, то неожиданные падения
    Ссылка
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