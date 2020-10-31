Элина СВИТОЛИНА: «Владимир Кличко – человек с большой буквы»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своим мнением по поводу легендарного боксера Владимира Кличко:

«Владимир – человек с большой буквы. Он много чего достиг в профессиональном спорте. Но и вне спорта он здорово ведет свой благотворительный фонд. Я рада, что он делится со мной своими секретами, какими-то наставлениями.

Когда я создавала свой фонд, именно Владимир Кличко был тем, кто смог направить меня в нужное русло. Не так легко создать фонд, чтобы он не просто существовал, а реально помогал детям.

Владимир руководит своим фондом уже очень много лет и делает невероятную работу со своей командой. Я присутствовала на нескольких его семинарах, которые он проводит с детьми. Там все очень профессионально, прозрачно и понятно. Я видела, как дети смотрят на него, горят желанием чему-то научиться. Владимир всегда придает мотивацию людям, которые собраны вокруг него.

Он присутствовал несколько раз на моих мероприятиях по благотворительному фонду, и я вижу, что люди прямо загораются мотивацией, находясь рядом с ним. Для меня большая честь, что он мне помогает и я очень рада, что в моей жизни есть такой человек, как Владимир Кличко».