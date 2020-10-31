Шахтер продлил контракт с Судаковым на 5 лет

18-летний полузащитник накануне забил дебютный гол в УПЛ

  • 31.10.2020 13:35
  • 624 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер продлил контракт с Судаковым на 5 лет
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Донецкий «Шахтер» продолжает работу над тем, чтобы сохранить в своем составе перспективных воспитанников клубной академии.

По данным источника, кроме чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Виктора Корниенко, контракт с донецким клубом на пять лет продлил 18-летний полузащитник Георгий Судаков.

На счету юного футболиста уже четыре матча в составе первой команды «Шахтера» и премьерный гол в УПЛ в ворота «Мариуполя», который он забил в матче против азовцев 30 октября.

Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Шахтер» в Киеве обыграл «Мариуполь» со счетом 4:1.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Tasha19
      Tasha19, 31.10.2020 13:46
    0
    От тільки десь вдалих одна-дві гри і одразу контракт продовжувати.
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    Павел СН
    online
      Павел СН, 31.10.2020 13:42
    -2
    ахметка бабло зажал на новых бразил.Капут шахте
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 13:36
    0
    Всё правильно, невероятно перспективный парень.
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    Tasha19
      Tasha19, 31.10.2020 13:46
    0
    От тільки десь вдалих одна-дві гри і одразу контракт продовжувати.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 13:36
    0
    Всё правильно, невероятно перспективный парень.
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