Шахтер продлил контракт с Судаковым на 5 лет

Донецкий «Шахтер» продолжает работу над тем, чтобы сохранить в своем составе перспективных воспитанников клубной академии.

По данным источника, кроме чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Виктора Корниенко, контракт с донецким клубом на пять лет продлил 18-летний полузащитник Георгий Судаков.

На счету юного футболиста уже четыре матча в составе первой команды «Шахтера» и премьерный гол в УПЛ в ворота «Мариуполя», который он забил в матче против азовцев 30 октября.

Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Шахтер» в Киеве обыграл «Мариуполь» со счетом 4:1.