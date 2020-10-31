Сергей ПАЛКИН: «Вьюнник и Судаков составят конкуренцию основе»

Вчера, 30 октября «Шахтер» в восьмом туре УПЛ разгромил «Мариуполь» со счетом 4:1. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился впечатлениями от матча:

– Что можете сказать о встрече с «Мариуполем»?

– Я хотел бы поздравить наших болельщиков с победой. Поединок интересный, «Мариуполь» был дисциплинирован, физически силен и агрессивен. Считаю, что у соперника игроком матча стал молодой и перспективный Кудрик. В нашей команде мне прежде всего было интересно посмотреть на Судакова и Вьюнника – это наше будущее. Ребята проявили себя хорошо, мне очень понравилось, как они сыграли, особенно Судаков. Уверен, в будущем связка Судаков – Вьюнник будет создавать много моментов и забивать много голов.

– Как Вьюнник, так и Судаков дебютировали в стартовом составе «Шахтера». Стоит ли их еще выпускать в матчах и могут ли ребята усилить команду в Лиге чемпионов?

– С той игрой, которую ребята показали, они однозначно составят очень сильную конкуренцию футболистам основы. Я уверен, что в ближайшем будущем они станут все чаще и чаще выходить в основе.

– Победа в преддверии противостояния с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов сможет придать «горнякам» новых сил?

– С психологической точки зрения эта победа важна. К игре с «Боруссией» М мы должны подойти в приподнятом настроении, ведь поединок имеет для нас огромное значение. Нужно показать хороший футбол и добиться позитивного результата.