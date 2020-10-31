Три игрока Милана вылечились от коронавируса

«Милан» официально сообщил о том, что три игрока команды, которые ранее заразились коронавирусом, сдали негативные тесты.

Речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме, защитнике Маттео Габбье и хавбек Йенс Петтер Хауге. Все трое вернулись к тренировкам в общей группе «Милана».

Завтра, 1 ноября, подопечные Стефано Пиоли в шестом туре Серии А на выезде сыграют с «Удинезе».