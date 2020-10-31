Три игрока Милана вылечились от коронавируса

«Милан» официально сообщил о том, что три игрока команды, которые ранее заразились коронавирусом, сдали негативные тесты.
Речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме, защитнике Маттео Габбье и хавбек Йенс Петтер Хауге. Все трое вернулись к тренировкам в общей группе «Милана».
Завтра, 1 ноября, подопечные Стефано Пиоли в шестом туре Серии А на выезде сыграют с «Удинезе».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Милан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.