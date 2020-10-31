Три игрока Милана вылечились от коронавируса

Доннарумма, Габбья и Хауге сдали негативные тесты на Covid-19

  • 31.10.2020 13:09
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Три игрока Милана вылечились от коронавируса
© twitter.com/acmilan

«Милан» официально сообщил о том, что три игрока команды, которые ранее заразились коронавирусом, сдали негативные тесты.

Речь идет о голкипере Джанлуиджи Доннарумме, защитнике Маттео Габбье и хавбек Йенс Петтер Хауге. Все трое вернулись к тренировкам в общей группе «Милана».

Завтра, 1 ноября, подопечные Стефано Пиоли в шестом туре Серии А на выезде сыграют с «Удинезе».

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Источник — ФК Милан

(4 голоса)

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Комментарии
    Valera35
      Valera35, 31.10.2020 13:18
    0
    😆. Не болел - сделал тест - бессимптомно заболел - чудом выжил 😆. Эти бессимптомные новости это обычная пропаганда, чтобы постоянно поддерживать высокий градус истерии среди пролов
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 31.10.2020 13:18
    0
    😆. Не болел - сделал тест - бессимптомно заболел - чудом выжил 😆. Эти бессимптомные новости это обычная пропаганда, чтобы постоянно поддерживать высокий градус истерии среди пролов
    Ссылка
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