Богдан ВЬЮННИК: «Это мечта, к которой я стремился с детства»

Юный форвард «Шахтера» – о дебютном выходе в стартовом составе

  • 31.10.2020 12:54
  • 714 просмотров
  • 4 комментария
Богдан ВЬЮННИК: «Это мечта, к которой я стремился с детства»
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Вьюнник

18-летний форвард «оранжево-черных» Богдан Вьюнник в эфире телеканала «Футбол» рассказал о своем дебютном выходе в основе «Шахтера», результативной передаче на Судакова и победе над «Мариуполем» (4:1).

– Богдан, расскажи о своих ощущениях после дебютного выхода в стартовом составе «Шахтера».
– Ощущения самые лучшие! Это мечта, к которой я стремился с детства.

– Мог ли ты еще месяц назад представить, что окажешься в основе первой команды? 
– Представить не мог, но я работал для этого на тренировках. Всегда нужно стремиться к лучшему.
 
– Прокомментируй голевую комбинацию: до матча вы с Георгием Судаковым договаривались, что он должен оказаться именно в той позиции?
– Мы еще в дубле каждую тренировку, каждую игру над этим работали. Комбинация наигранная. 

– Что стало ключевым в победе над «Мариуполем»: первый пенальти, реализованный Тайсоном, или второй мяч, забитый Судаковым с твоей передачи?
– Каждый гол в этой игре был важен, ведь он прибавлял уверенности. Но для меня, конечно, особенным стал второй.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 14:00
    0
    Ну молодцы, из дубля давайте в прочную основу!!!
    Ссылка
    99460
    online
      99460, 31.10.2020 13:20
    -3
    Как можно стремиться играть за шахтёр, за самый конченный вагинообразный клуб ?! Стремление к Лиге Чемпионов - это да , но стремиться играть за с е п а р о в -- это полный ДЭБИЛИЗМ !!
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 31.10.2020 13:16
    +1
    скажем так не очень хорошо воспользовался своим шансом, но думаю не последний для него.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 13:03
    -1
    Ну, сейчас всё зависит от тебя, пока есть такой шанс.
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    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 31.10.2020 13:16
    +1
    скажем так не очень хорошо воспользовался своим шансом, но думаю не последний для него.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 31.10.2020 14:00
    0
    Ну молодцы, из дубля давайте в прочную основу!!!
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