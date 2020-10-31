Богдан ВЬЮННИК: «Это мечта, к которой я стремился с детства»

18-летний форвард «оранжево-черных» Богдан Вьюнник в эфире телеканала «Футбол» рассказал о своем дебютном выходе в основе «Шахтера», результативной передаче на Судакова и победе над «Мариуполем» (4:1).

– Богдан, расскажи о своих ощущениях после дебютного выхода в стартовом составе «Шахтера».

– Ощущения самые лучшие! Это мечта, к которой я стремился с детства.

– Мог ли ты еще месяц назад представить, что окажешься в основе первой команды?

– Представить не мог, но я работал для этого на тренировках. Всегда нужно стремиться к лучшему.



– Прокомментируй голевую комбинацию: до матча вы с Георгием Судаковым договаривались, что он должен оказаться именно в той позиции?

– Мы еще в дубле каждую тренировку, каждую игру над этим работали. Комбинация наигранная.

– Что стало ключевым в победе над «Мариуполем»: первый пенальти, реализованный Тайсоном, или второй мяч, забитый Судаковым с твоей передачи?

– Каждый гол в этой игре был важен, ведь он прибавлял уверенности. Но для меня, конечно, особенным стал второй.