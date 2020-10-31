Георгий СУДАКОВ: «Гол – неважно, главное – игровая практика»

18-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над «Мариуполем» (4:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.
«Гол – неважно, главное – игра. Главное – опыт, игровая практика, чтобы как можно больше времени давали дальше прогрессировать, играть, играть и играть», - сказал Судаков.
Напомним, гол, который забил Судаков, стал для него дебютным в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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И особенно что б ты его забил немцам.
И особенно что б ты его забил немцам.
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