Георгий СУДАКОВ: «Гол – неважно, главное – игровая практика»

18-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над «Мариуполем» (4:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Гол – неважно, главное – игра. Главное – опыт, игровая практика, чтобы как можно больше времени давали дальше прогрессировать, играть, играть и играть», - сказал Судаков.

Напомним, гол, который забил Судаков, стал для него дебютным в УПЛ.