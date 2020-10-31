Георгий СУДАКОВ: «Гол – неважно, главное – игровая практика»

Юный хавбек «Шахтера» – о дебютном забитом мяче в Премьер-лиге

  • 31.10.2020 12:25
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «Гол – неважно, главное – игровая практика»
© Футбол 1/2/3. Георгий Судаков (слева)

18-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над «Мариуполем» (4:1) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

«Гол – неважно, главное – игра. Главное – опыт, игровая практика, чтобы как можно больше времени давали дальше прогрессировать, играть, играть и играть», - сказал Судаков.

Напомним, гол, который забил Судаков, стал для него дебютным в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 12:27
    0
    Гол - важно!
    И особенно что б ты его забил немцам.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 12:27
    0
    Гол - важно!
    И особенно что б ты его забил немцам.
    Ссылка
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