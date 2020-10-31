Тайсон забил 50-й мяч в чемпионатах Украины

Сделав дубль в матче с «Мариуполем» (4:1), Тайсон довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 50. Он стал 6-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа, в том числе 5-м - из Бразилии. 37 раз Тайсон отличился в рядах «горняков», 13 - в составе «Металлиста». В УПЛ бразилец забивал 23-м клубам. При этом чаще всего «Мариуполю» - 6 голов, «Заре» - 4, «Волыни», «Ворскле», «Колосу», «Металлисту», запорожскому «Металлургу» и «Олимпику» - по 3. К слову, еще два автографа в воротах мариупольцев Тайсон поставил в Кубке Украины.
Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Страна
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
77
|
2.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Бразилия
|
Металлург Д (35), Динамо (22),
|
72
|
|
|
|
Шахтер (15)
|
|
3.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Бразилия
|
Шахтер
|
67
|
4.
|
БРАНДАУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
65
|
5.
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Динамо (5), Ворскла (5),
|
53
|
|
|
|
Таврия (38), Заря (5)
|
|
6.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
Металлист (13), Шахтер (37)
|
50
|
7.
|
ДИОГО РИНКОН
|
Бразилия
|
Динамо
|
46
|
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Бразилия
|
Металлист
|
46
|
9.
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Аргентина
|
Шахтер
|
43
|
10.
|
ЖАДСОН
|
Бразилия
|
Шахтер
|
41
|
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Таврия (18), Заря (23)
|
41
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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