Тайсон забил 50-й мяч в чемпионатах Украины

Больше всего автографов бразилец поставил в воротах «Мариуполя» – 6

  • 31.10.2020 11:59
  • 303 просмотра
  • 6 комментариев
Тайсон забил 50-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Шахтер Донецк. Тайсон

Сделав дубль в матче с «Мариуполем» (4:1), Тайсон довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 50. Он стал 6-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа, в том числе 5-м - из Бразилии. 37 раз Тайсон отличился в рядах «горняков», 13 - в составе «Металлиста». В УПЛ бразилец забивал 23-м клубам. При этом чаще всего «Мариуполю» - 6 голов, «Заре» - 4, «Волыни», «Ворскле», «Колосу», «Металлисту», запорожскому «Металлургу» и «Олимпику» - по 3. К слову, еще два автографа в воротах мариупольцев Тайсон поставил в Кубке Украины.

Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

 

Игрок

Страна

Клубы

Голы

1.

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

Шахтер

77

2.

ЖУНИОР МОРАЕС

Бразилия

Металлург Д (35), Динамо (22),

72

 

 

 

Шахтер (15)

 

3.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Бразилия

Шахтер

67

4.

БРАНДАУ

Бразилия

Шахтер

65

5.

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Динамо (5), Ворскла (5),

53

 

 

 

Таврия (38), Заря (5)

 

6.

ТАЙСОН

Бразилия

Металлист (13), Шахтер (37)

50

7.

ДИОГО РИНКОН

Бразилия

Динамо

46

 

Клейтон ШАВЬЕР

Бразилия

Металлист

46

9.

Факундо ФЕРРЕЙРА

Аргентина

Шахтер

43

10.

ЖАДСОН

Бразилия

Шахтер

41

 

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Сербия

Таврия (18), Заря (23)

41
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 31.10.2020 12:36
    0
    Роман Порывай, 31.10.2020 12:18
    Мне кажется, что и Соломон и Тете уже по уровню спокойно его заменят, к тому же они способны играть на обоих флангах. Плюс Есть Фернандо Педро, который неплохо начинал в Шахтёре. И на подмену Вакула к примеру.
    Тете больше привязан к правому флангу, остальных кого перечислил это несерьёзно, это даже не уровень дырки. На каждый фланг должно быть по два равносильных футболиста, справа Тете и Марлос, причём второй в ЛЧ часто играет в центре, то есть Тете остаётся без замены, если ещё и Соломона оставить без замены, это не дела.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 31.10.2020 12:19
    +2
    Penal, 31.10.2020 12:15
    Хороший игрок, сделал свое дело в Шахтере, но мысленно уже одной ногой в Бразилии....
    Ну, он хорошие игры тоже уже выдаёт не так часто, как раньше. У всех рано или поздно начинается игровой спад, связанный с возрастом. У крайков, где один из определяющих факторов - скорость, это особенно заметно.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 31.10.2020 12:18
    0
    sharapenkobrevno, 31.10.2020 12:09
    если его отпускать, то придётся кого-то покупать на его позицию. из сильных на его позицию только Соломон.
    Мне кажется, что и Соломон и Тете уже по уровню спокойно его заменят, к тому же они способны играть на обоих флангах. Плюс Есть Фернандо Педро, который неплохо начинал в Шахтёре. И на подмену Вакула к примеру.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 31.10.2020 12:15
    0
    Хороший игрок, сделал свое дело в Шахтере, но мысленно уже одной ногой в Бразилии....
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 31.10.2020 12:09
    -2
    FACE_CONTROL, 31.10.2020 12:01
    Вечный нытик, надеюсь зимой в Бразилию уже точно.
    если его отпускать, то придётся кого-то покупать на его позицию. из сильных на его позицию только Соломон.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 12:01
    +1
    Вечный нытик, надеюсь зимой в Бразилию уже точно.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 31.10.2020 12:19
    +2
    Penal, 31.10.2020 12:15
    Хороший игрок, сделал свое дело в Шахтере, но мысленно уже одной ногой в Бразилии....
    Ну, он хорошие игры тоже уже выдаёт не так часто, как раньше. У всех рано или поздно начинается игровой спад, связанный с возрастом. У крайков, где один из определяющих факторов - скорость, это особенно заметно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 12:01
    +1
    Вечный нытик, надеюсь зимой в Бразилию уже точно.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 31.10.2020 12:36
    0
    Роман Порывай, 31.10.2020 12:18
    Мне кажется, что и Соломон и Тете уже по уровню спокойно его заменят, к тому же они способны играть на обоих флангах. Плюс Есть Фернандо Педро, который неплохо начинал в Шахтёре. И на подмену Вакула к примеру.
    Тете больше привязан к правому флангу, остальных кого перечислил это несерьёзно, это даже не уровень дырки. На каждый фланг должно быть по два равносильных футболиста, справа Тете и Марлос, причём второй в ЛЧ часто играет в центре, то есть Тете остаётся без замены, если ещё и Соломона оставить без замены, это не дела.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 31.10.2020 12:18
    0
    sharapenkobrevno, 31.10.2020 12:09
    если его отпускать, то придётся кого-то покупать на его позицию. из сильных на его позицию только Соломон.
    Мне кажется, что и Соломон и Тете уже по уровню спокойно его заменят, к тому же они способны играть на обоих флангах. Плюс Есть Фернандо Педро, который неплохо начинал в Шахтёре. И на подмену Вакула к примеру.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 31.10.2020 12:15
    0
    Хороший игрок, сделал свое дело в Шахтере, но мысленно уже одной ногой в Бразилии....
    Ссылка
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