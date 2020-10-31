Тайсон забил 50-й мяч в чемпионатах Украины

Сделав дубль в матче с «Мариуполем» (4:1), Тайсон довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 50. Он стал 6-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа, в том числе 5-м - из Бразилии. 37 раз Тайсон отличился в рядах «горняков», 13 - в составе «Металлиста». В УПЛ бразилец забивал 23-м клубам. При этом чаще всего «Мариуполю» - 6 голов, «Заре» - 4, «Волыни», «Ворскле», «Колосу», «Металлисту», запорожскому «Металлургу» и «Олимпику» - по 3. К слову, еще два автографа в воротах мариупольцев Тайсон поставил в Кубке Украины.

Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины