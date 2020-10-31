Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ

Бразилец не намерен менять клуб

  • 31.10.2020 11:49
  • 332 просмотра
  • 1 комментарий
Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ
© ФК ПСЖ. Неймар

Форвард ПСЖ Неймар хочет продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Зарплата 28-летнего форварда – 36 миллионов евро в год.

Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ на 5 лет, и при этом сохранить текущие финансовые условия.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 2 гола и 4 передачи в 6 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В среду бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов против «Истанбула».

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Источник — Footmercato

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 11:59
    +1
    Понял что никому больше не нужен со своими постоянными травмами и финансовыми аппетитами! В ПСЖ нужно еще Погба отправить!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.10.2020 11:59
    +1
    Понял что никому больше не нужен со своими постоянными травмами и финансовыми аппетитами! В ПСЖ нужно еще Погба отправить!
    Ссылка
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