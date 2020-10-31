Форвард ПСЖ Неймар хочет продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Зарплата 28-летнего форварда – 36 миллионов евро в год.

Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ на 5 лет, и при этом сохранить текущие финансовые условия.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 2 гола и 4 передачи в 6 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В среду бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов против «Истанбула».