Форвард ПСЖ Неймар хочет продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Зарплата 28-летнего форварда – 36 миллионов евро в год.
Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ на 5 лет, и при этом сохранить текущие финансовые условия.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 2 гола и 4 передачи в 6 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В среду бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов против «Истанбула».
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Источник — Footmercato
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