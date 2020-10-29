ФОТО. Опять сломался. Как Неймар плакал, получив травму

Форвард ПСЖ получил повреждение и был заменен на 26-й минуте

  • 29.10.2020 13:40
  • 1944 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Опять сломался. Как Неймар плакал, получив травму
© Twitter. Неймар

В матче 2-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на выезде переиграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0.

В первом тайме форвард парижан Неймар получил травму. Он вернулся ненадолго на поле с забинтованной левой ногой, но был заменен на 26-й минуте на Пабло Сарабию.

По данным Transfermarkt, это уже 13-я (!) травма Неймара за время, проведенное в «ПСЖ».

ФОТО. Бразилец Неймар дал волю эмоциям и натурально расплакался из-за травмы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Crassus1
      Crassus1, 29.10.2020 14:17
    0
    На Helloween отмазался
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 29.10.2020 14:17
    0
    На Helloween отмазался
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности