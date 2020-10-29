ФОТО. Опять сломался. Как Неймар плакал, получив травму

В матче 2-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на выезде переиграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0.
В первом тайме форвард парижан Неймар получил травму. Он вернулся ненадолго на поле с забинтованной левой ногой, но был заменен на 26-й минуте на Пабло Сарабию.
По данным Transfermarkt, это уже 13-я (!) травма Неймара за время, проведенное в «ПСЖ».
ФОТО. Бразилец Неймар дал волю эмоциям и натурально расплакался из-за травмы.
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Источник — Goal.com
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