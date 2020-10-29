ФОТО. Опять сломался. Как Неймар плакал, получив травму

В матче 2-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на выезде переиграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0.

В первом тайме форвард парижан Неймар получил травму. Он вернулся ненадолго на поле с забинтованной левой ногой, но был заменен на 26-й минуте на Пабло Сарабию.

По данным Transfermarkt, это уже 13-я (!) травма Неймара за время, проведенное в «ПСЖ».

ФОТО. Бразилец Неймар дал волю эмоциям и натурально расплакался из-за травмы.