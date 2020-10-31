Судаков вошел в шестерку самых молодых бомбардиров Шахтера в УПЛ

Свой первый мяч в чемпионатах Украины он забил в 18 лет 59 дней

  • 31.10.2020 11:45
  • 513 просмотров
  • 2 комментария
Судаков вошел в шестерку самых молодых бомбардиров Шахтера в УПЛ
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

В матче с «Мариуполем» (4:1) первый мяч в чемпионатах Украины забил Георгий Судаков, не так давно, 1 сентября, отметивший свое 18-летие. В более юном возрасте открывали голевой счет в УПЛ только 5 игроков «горняков», а за последние 20 лет и вовсе один - Денис Кулаков. Кроме того, Судаков вписал свое имя в историю клуба, став первым футболистом дончан 2002 г.р., отличившимся взятием ворот в элитном дивизионе.

Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в чемпионатах Украины

Возраст

 Игрок

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 195 дней

Александр ВОСКОБОЙНИК

08.08.1993

Металлург З (г)

3:0

17 лет 266 дней

Геннадий ЗУБОВ

05.06.1995

Прикарпатье (г)

2:1

17 лет 278 дней

Сергей РЕБРОВ

07.03.1992

Металлург З (г)

1:1

17 лет 295 дней

Сергей ДРАНОВ

23.06.1995

Черноморец (г)

1:1

18 лет 49 дней

Денис КУЛАКОВ

19.06.2004

Металлург З (д)

5:0

18 лет 59 дней

Георгий СУДАКОВ

30.10.2020

Мариуполь (д)

4:1

18 лет 233 дня

Чиприан МАРИКА

22.05.2004

Карпаты (д)

5:0

18 лет 330 дней

Сергей ОНОПКО

20.09.1992

Торпедо (г)

2:1

Игроки «Шахтера» 1992-2002 г.р., первыми забивавшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1992

ВЕЛЛИНГТОН НЕМ

21.07.2013

Севастополь (г)

3:1

1993

ФРЕД

21.07.2013

Севастополь (г)

3:1

1994

Иван ПЕТРЯК

10.12.2017

Заря (г)

1:2

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

30.07.2016

Черноморец (г)

4:1

1997

МАЙКОН

19.10.2018

Десна (д)

1:0

1998

ДОДО

18.10.2019

Колос (д)

6:0

1999

ФЕРНАНДУ

29.07.2018

Арсенал (д)

3:0

2000

ТЕТЕ

22.05.2019

Динамо (д)

1:1

2002

Георгий СУДАКОВ

30.10.2020

Мариуполь (д)

4:1

Игроки «Шахтера» 1995 и 2001 г.р. в УПЛ еще не забивали.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 12:02
    0
    спасибо, интересно
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:49
    0
    Очень перспективный пацан.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 12:02
    0
    спасибо, интересно
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:49
    0
    Очень перспективный пацан.
    Ссылка
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