Судаков вошел в шестерку самых молодых бомбардиров Шахтера в УПЛ

В матче с «Мариуполем» (4:1) первый мяч в чемпионатах Украины забил Георгий Судаков, не так давно, 1 сентября, отметивший свое 18-летие. В более юном возрасте открывали голевой счет в УПЛ только 5 игроков «горняков», а за последние 20 лет и вовсе один - Денис Кулаков. Кроме того, Судаков вписал свое имя в историю клуба, став первым футболистом дончан 2002 г.р., отличившимся взятием ворот в элитном дивизионе.

Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Дебют Соперник Счет 17 лет 195 дней Александр ВОСКОБОЙНИК 08.08.1993 Металлург З (г) 3:0 17 лет 266 дней Геннадий ЗУБОВ 05.06.1995 Прикарпатье (г) 2:1 17 лет 278 дней Сергей РЕБРОВ 07.03.1992 Металлург З (г) 1:1 17 лет 295 дней Сергей ДРАНОВ 23.06.1995 Черноморец (г) 1:1 18 лет 49 дней Денис КУЛАКОВ 19.06.2004 Металлург З (д) 5:0 18 лет 59 дней Георгий СУДАКОВ 30.10.2020 Мариуполь (д) 4:1 18 лет 233 дня Чиприан МАРИКА 22.05.2004 Карпаты (д) 5:0 18 лет 330 дней Сергей ОНОПКО 20.09.1992 Торпедо (г) 2:1

Игроки «Шахтера» 1992-2002 г.р., первыми забивавшие в чемпионатах Украины

Г. р. Игрок Дата Соперник Счет 1992 ВЕЛЛИНГТОН НЕМ 21.07.2013 Севастополь (г) 3:1 1993 ФРЕД 21.07.2013 Севастополь (г) 3:1 1994 Иван ПЕТРЯК 10.12.2017 Заря (г) 1:2 1996 Виктор КОВАЛЕНКО 30.07.2016 Черноморец (г) 4:1 1997 МАЙКОН 19.10.2018 Десна (д) 1:0 1998 ДОДО 18.10.2019 Колос (д) 6:0 1999 ФЕРНАНДУ 29.07.2018 Арсенал (д) 3:0 2000 ТЕТЕ 22.05.2019 Динамо (д) 1:1 2002 Георгий СУДАКОВ 30.10.2020 Мариуполь (д) 4:1

Игроки «Шахтера» 1995 и 2001 г.р. в УПЛ еще не забивали.