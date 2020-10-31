Судаков вошел в шестерку самых молодых бомбардиров Шахтера в УПЛ

В матче с «Мариуполем» (4:1) первый мяч в чемпионатах Украины забил Георгий Судаков, не так давно, 1 сентября, отметивший свое 18-летие. В более юном возрасте открывали голевой счет в УПЛ только 5 игроков «горняков», а за последние 20 лет и вовсе один - Денис Кулаков. Кроме того, Судаков вписал свое имя в историю клуба, став первым футболистом дончан 2002 г.р., отличившимся взятием ворот в элитном дивизионе.
Самые молодые бомбардиры «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 195 дней
|
Александр ВОСКОБОЙНИК
|
08.08.1993
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
17 лет 266 дней
|
Геннадий ЗУБОВ
|
05.06.1995
|
Прикарпатье (г)
|
2:1
|
17 лет 278 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
07.03.1992
|
Металлург З (г)
|
1:1
|
17 лет 295 дней
|
Сергей ДРАНОВ
|
23.06.1995
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
18 лет 49 дней
|
Денис КУЛАКОВ
|
19.06.2004
|
Металлург З (д)
|
5:0
|
18 лет 59 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
30.10.2020
|
Мариуполь (д)
|
4:1
|
18 лет 233 дня
|
Чиприан МАРИКА
|
22.05.2004
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
18 лет 330 дней
|
Сергей ОНОПКО
|
20.09.1992
|
Торпедо (г)
|
2:1
Игроки «Шахтера» 1992-2002 г.р., первыми забивавшие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1992
|
ВЕЛЛИНГТОН НЕМ
|
21.07.2013
|
Севастополь (г)
|
3:1
|
1993
|
ФРЕД
|
21.07.2013
|
Севастополь (г)
|
3:1
|
1994
|
Иван ПЕТРЯК
|
10.12.2017
|
Заря (г)
|
1:2
|
1996
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
30.07.2016
|
Черноморец (г)
|
4:1
|
1997
|
МАЙКОН
|
19.10.2018
|
Десна (д)
|
1:0
|
1998
|
ДОДО
|
18.10.2019
|
Колос (д)
|
6:0
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
29.07.2018
|
Арсенал (д)
|
3:0
|
2000
|
ТЕТЕ
|
22.05.2019
|
Динамо (д)
|
1:1
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
30.10.2020
|
Мариуполь (д)
|
4:1
Игроки «Шахтера» 1995 и 2001 г.р. в УПЛ еще не забивали.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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