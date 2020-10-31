Тете довызван в олимпийскую сборную Бразилии

Вингер «Шахтера» призван заменить Лукаса Пакету

  • 31.10.2020 11:40
  • 767 просмотров
  • 3 комментария
Тете довызван в олимпийскую сборную Бразилии
© CBF. Тете

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин принял решение довызвать в расположение команды вингера «Шахтера» Тете.

20-летний хавбек «горняков» заменит в команде полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету, который был довызван Тите в национальную сборную Бразилии.

Олимпийская сборная Бразилии 9 и 17 ноября проведет два товарищеских матча против Саудовской Аравии и Египта – двух команд, которые как и бразильцы, прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что вызовы в олимпийскую сборную Бразилии получили еще три игрока «Шахтера» Додо, Майкон и Маркос Антонио.

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Источник — Бразильская конфедерация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:59
    +3
    steelmaker, 31.10.2020 11:58
    скажу тебе, что не ты один. Там в твиттере кучу бразильских фанатов на эту тему сокрушались
    Ага, тоже читал, странно это как-то было.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 11:58
    +3
    FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:53
    Я вообще не понял, как такого игрока как Тете сразу не вызвали.
    скажу тебе, что не ты один. Там в твиттере кучу бразильских фанатов на эту тему сокрушались
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:53
    +3
    Я вообще не понял, как такого игрока как Тете сразу не вызвали.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:59
    +3
    steelmaker, 31.10.2020 11:58
    скажу тебе, что не ты один. Там в твиттере кучу бразильских фанатов на эту тему сокрушались
    Ага, тоже читал, странно это как-то было.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 31.10.2020 11:58
    +3
    FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:53
    Я вообще не понял, как такого игрока как Тете сразу не вызвали.
    скажу тебе, что не ты один. Там в твиттере кучу бразильских фанатов на эту тему сокрушались
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 11:53
    +3
    Я вообще не понял, как такого игрока как Тете сразу не вызвали.
    Ссылка
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