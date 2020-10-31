Тете довызван в олимпийскую сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин принял решение довызвать в расположение команды вингера «Шахтера» Тете.

20-летний хавбек «горняков» заменит в команде полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету, который был довызван Тите в национальную сборную Бразилии.

Олимпийская сборная Бразилии 9 и 17 ноября проведет два товарищеских матча против Саудовской Аравии и Египта – двух команд, которые как и бразильцы, прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что вызовы в олимпийскую сборную Бразилии получили еще три игрока «Шахтера» Додо, Майкон и Маркос Антонио.