Тете довызван в олимпийскую сборную Бразилии

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин принял решение довызвать в расположение команды вингера «Шахтера» Тете.
20-летний хавбек «горняков» заменит в команде полузащитника «Лиона» Лукаса Пакету, который был довызван Тите в национальную сборную Бразилии.
Олимпийская сборная Бразилии 9 и 17 ноября проведет два товарищеских матча против Саудовской Аравии и Египта – двух команд, которые как и бразильцы, прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Токио.
Ранее сообщалось, что вызовы в олимпийскую сборную Бразилии получили еще три игрока «Шахтера» Додо, Майкон и Маркос Антонио.
Источник — Бразильская конфедерация футбола
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