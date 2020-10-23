Три игрока Шахтера вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Три игрока «Шахтера» получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии U-23.
В бразильскую сборную отправятся защитник Додо, а также полузащитники Маркос Антонио и Майкон. Додо и Майкон ранее уже играли за эту сборную, а Маркос Антонио получил первый вызов в U-23.
Команде предстоят контрольные матчи против Саудовской Аравии и Египта.
В 2021 году сборная Бразилии U-23 должна защищать свой титул на Олимпийских Играх в Японии.
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Источник — Twitter
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