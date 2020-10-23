Три игрока Шахтера вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Додо, Маркос Антонио и Майкон отправятся в сборную U-23

  • 23.10.2020 20:22
  • 2719 просмотров
  • 10 комментариев
Три игрока Шахтера вызваны в олимпийскую сборную Бразилии
© facebook.com/CBF. Майкон и Додо

Три игрока «Шахтера» получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии U-23.

В бразильскую сборную отправятся защитник Додо, а также полузащитники Маркос Антонио и Майкон. Додо и Майкон ранее уже играли за эту сборную, а Маркос Антонио получил первый вызов в U-23.

Команде предстоят контрольные матчи против Саудовской Аравии и Египта.

В 2021 году сборная Бразилии U-23 должна защищать свой титул на Олимпийских Играх в Японии.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 21:10
    -2
    Слава Чебан, 23.10.2020 21:04
    у динамо до недавнего был один поляк и словенец) а украинцев не звали)
    Ну, канешна не звали. Миколенко и Караваев весь отбор как основные прошли, даун. А Цыганков выходя на замену забил столько, сколько все кроты вместе взятые не забили за сборную за отбор
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    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 21:05
    -3
    еще можно было бы и тете вызвать
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    Слава Чебан
      Слава Чебан, 23.10.2020 21:04
    -4
    Александр Шевченко, 23.10.2020 20:33
    Хоть кто из шлака поедет в сборную хоть какую-то, а то сборники шлака, это украинцы, грузин да еврей, как-то скудно для такой команды
    у динамо до недавнего был один поляк и словенец) а украинцев не звали)
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    Maks7777
      Maks7777, 23.10.2020 20:47
    -11
    Вот это уровень Шахтёр гордость украинского футбола!!А автобусников с Динамо наверно только в сборную автобазы могут вызвать!!!!!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:40
    -6
    rugby1970, 23.10.2020 20:36
    Прекрасно, а когда эти "футболисты" недоклуба начнут играть по месту прописки - в Донецке??? Или "клуб" пора переназвать по сути: "Кроты", Святошино... В Донецке эти клоуны отродясь не бывали!!!
    Тогда, когда кипрский позорный автобус будет играть на Кипре.
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 23.10.2020 20:38
    -13
    Заслуженно
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 23.10.2020 20:38
    -12
    Заслуженно
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 23.10.2020 20:36
    +1
    Прекрасно, а когда эти "футболисты" недоклуба начнут играть по месту прописки - в Донецке??? Или "клуб" пора переназвать по сути: "Кроты", Святошино... В Донецке эти клоуны отродясь не бывали!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 20:33
    +2
    Хоть кто из шлака поедет в сборную хоть какую-то, а то сборники шлака, это украинцы, грузин да еврей, как-то скудно для такой команды
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 20:25
    -10
    Ну это логично.
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 20:33
    +2
    Хоть кто из шлака поедет в сборную хоть какую-то, а то сборники шлака, это украинцы, грузин да еврей, как-то скудно для такой команды
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 23.10.2020 20:36
    +1
    Прекрасно, а когда эти "футболисты" недоклуба начнут играть по месту прописки - в Донецке??? Или "клуб" пора переназвать по сути: "Кроты", Святошино... В Донецке эти клоуны отродясь не бывали!!!
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