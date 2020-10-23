Три игрока Шахтера вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Три игрока «Шахтера» получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии U-23.

В бразильскую сборную отправятся защитник Додо, а также полузащитники Маркос Антонио и Майкон. Додо и Майкон ранее уже играли за эту сборную, а Маркос Антонио получил первый вызов в U-23.

Команде предстоят контрольные матчи против Саудовской Аравии и Египта.

В 2021 году сборная Бразилии U-23 должна защищать свой титул на Олимпийских Играх в Японии.