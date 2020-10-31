Василий КОБИН: «Если быть откровенным, Монзуль – лучший арбитр чемпионата»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин прокомментировал предстоящий матч 8 тура Премьер-лиги против львовского «Руха».

«Клубы Первой лиги все еще ищут себя в УПЛ. Все в поисках оптимальных составов и оптимальной схемы, которая может дать результат. Ожидаем важный матч против «Руха». Для нас игра будет за девять очков

Матчи против «Руха» и «Ингульца» для нас остаются принципиальными с Первой лиги. Ждем хорошую борьбу и хорошую игру. Дебютантам нужно набирать очки. Если бы у нас были очки, мы спокойно могли бы показывать качественную игру, а когда очков нет - качественная игра никому не нужна. Готовы пожертвовать игрой ради зачетных баллов.

Если быть откровенным, Монзуль - лучший арбитр чемпионата. Она мало ошибается, были моменты, но в целом считаю ее лучшей. Мы не будем дарить цветов - подумают еще, что занимаемся коррупцией. Постараемся вести себя корректно, избежав удалений», - сказал Кобин.

Матч «Минай» – «Рух» состоится в воскресенье, 1 октября. Начало в 14:00.