Денис КОЖАНОВ: «Кобин немного научился у Луческу»

Нападающий «Миная» Денис Кожанов рассказал о тренерских методах главного тренера команды Василия Кобина.

– У человека есть своя идея. Если свои амбиции и он идет к своей цели. Он умеет мотивировать молодых и опытных футболистов. Я думаю, что у него большое тренерское будущее.

– Он мотиватор?

– Да, и он - большой пример для молодежи. Ребята смотрят на него и прислушиваются.

– У него есть что-то похожее с тренерскими методами Луческу?

– Он немного где-то взял от Луческу. Что-то есть у него своё, где-то подсмотрел у других специалистов. Думаю, каждый тренер так работает. Даже великие тренера ездят на стажировку. Это нормально.

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