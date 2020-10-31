Денис КОЖАНОВ: «Кобин немного научился у Луческу»

Нападающий «Миная» Денис Кожанов рассказал о тренерских методах главного тренера команды Василия Кобина.
– У человека есть своя идея. Если свои амбиции и он идет к своей цели. Он умеет мотивировать молодых и опытных футболистов. Я думаю, что у него большое тренерское будущее.
– Он мотиватор?
– Да, и он - большой пример для молодежи. Ребята смотрят на него и прислушиваются.
– У него есть что-то похожее с тренерскими методами Луческу?
– Он немного где-то взял от Луческу. Что-то есть у него своё, где-то подсмотрел у других специалистов. Думаю, каждый тренер так работает. Даже великие тренера ездят на стажировку. Это нормально.
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Источник — Футбол 1/2/3
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