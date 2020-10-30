Денис КОЖАНОВ: «Дыминский сказал, что мной интересовалось Динамо»

33-летний вингер «Миная» Денис Кожанов рассказал, что в 2010 году, когда он играл за львовские «Карпаты», к нему проявляло интерес киевское «Динамо».
«Да, я слышал эту историю, но это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе.
Когда-то давно Дыминский сказал, что мной интересовалось «Динамо». Насколько это было серьезно - не знаю», - сказал Кожанов.
Напомним, с 2005 по 2016 годы Кожанов находился на контракте в донецком «Шахтере», но за основную команду «горняков» провел лишь один матч в УПЛ.
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Источник — Футбол 1/2/3
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