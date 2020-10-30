Денис КОЖАНОВ: «Почему Волынь не вышла в УПЛ? Я виноват»

Хавбек «Миная» рассказал, почему луцкий клуб не смог вернуться в элиту

  • 30.10.2020 12:38
  • 964 просмотра
  • 1 комментарий
Денис КОЖАНОВ: «Почему Волынь не вышла в УПЛ? Я виноват»
© ФК Волынь. Денис Кожанов

Вингер «Миная» Денис Кожанов рассказал, почему его бывший клуб «Волынь» не смог пробиться в элиту украинского футбола по итогам сезона 2019/20. Напомним, «крестоносцы» финишировали на пятом месте, отстав от тройки лидеров на три балла.

– Тебе не удалось выйти с «Волынью» в высшую лигу. Так получилось, что Денис Кожанов играет в УПЛ, а «Волынь» — в Первой лиге.
– Да, к сожалению, не получилось с «Волынью» выйти в элиту. Я всегда «Волыни» желаю удачи. Надеюсь, что в этом сезоне они выйдут. Команда это заслуживает.

– По делу уволили Тлумака и сменили на Сачко?
– С ним просто не продолжили контракт. Первый год все было хорошо — вышли на стыковые матчи и проиграли «Карпатам». Лучше бы тогда вышла «Волынь», чем «Карпаты».

В следующем сезоне также были рядом, но не вышли. Не надо Тлумака винить. Скажу за себя: я виноват. Каждый должен нести ответственность за себя, - сказал Денис Кожанов.

Напомним, в конце августа Денис Кожанов стал игроком «Миная». Последним клубом экс-игрока сборной Украины (4 матча) была луцкая «Волынь», за которую он выступал на протяжении двух сезонов.

В текущей кампании Кожанов сыграл 6 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 12:38
    0
    Ну не вышла и не вышла.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 12:38
    0
    Ну не вышла и не вышла.
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