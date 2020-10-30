Денис КОЖАНОВ: «Почему Волынь не вышла в УПЛ? Я виноват»

Вингер «Миная» Денис Кожанов рассказал, почему его бывший клуб «Волынь» не смог пробиться в элиту украинского футбола по итогам сезона 2019/20. Напомним, «крестоносцы» финишировали на пятом месте, отстав от тройки лидеров на три балла.

– Тебе не удалось выйти с «Волынью» в высшую лигу. Так получилось, что Денис Кожанов играет в УПЛ, а «Волынь» — в Первой лиге.

– Да, к сожалению, не получилось с «Волынью» выйти в элиту. Я всегда «Волыни» желаю удачи. Надеюсь, что в этом сезоне они выйдут. Команда это заслуживает.

– По делу уволили Тлумака и сменили на Сачко?

– С ним просто не продолжили контракт. Первый год все было хорошо — вышли на стыковые матчи и проиграли «Карпатам». Лучше бы тогда вышла «Волынь», чем «Карпаты».

В следующем сезоне также были рядом, но не вышли. Не надо Тлумака винить. Скажу за себя: я виноват. Каждый должен нести ответственность за себя, - сказал Денис Кожанов.

Напомним, в конце августа Денис Кожанов стал игроком «Миная». Последним клубом экс-игрока сборной Украины (4 матча) была луцкая «Волынь», за которую он выступал на протяжении двух сезонов.

В текущей кампании Кожанов сыграл 6 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.