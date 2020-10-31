Шахаб ЗАХЕДИ: «День рождения президента Колоса не повлияет на результат»

25-летний форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Мы понимаем, какой подарок запланировал «Колос» для своего президента. Но думаю, что его день рождения не повлияет на результат матча. Все они профессионалы, понимают ситуацию. Поздравляю их президента и желаю всего наилучшего.

Наша команда намного опаснее, чем «Колос». Мы подготовились к этому матчу. Уверен, у нас хорошая защита, сможем добыть хороший результат. Команда в тонусе, каждый футболист в хорошем настроении. Это говорит о том, что мы готовы к «Колосу» на все 100 процентов», - сказал Шахаб.

Матч «Колос» – «Олимпик» состоится в субботу, 31 октября. Начало в 19:30.