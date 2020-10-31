Шахаб ЗАХЕДИ: «День рождения президента Колоса не повлияет на результат»

Нападающий «Олимпика» – о предстоящем матче

  • 31.10.2020 10:03
  • 286 просмотров
  • 1 комментарий
Шахаб ЗАХЕДИ: «День рождения президента Колоса не повлияет на результат»
© ФК Олимпик. Шахаб Захеди

25-летний форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Мы понимаем, какой подарок запланировал «Колос» для своего президента. Но думаю, что его день рождения не повлияет на результат матча. Все они профессионалы, понимают ситуацию. Поздравляю их президента и желаю всего наилучшего.

Наша команда намного опаснее, чем «Колос». Мы подготовились к этому матчу. Уверен, у нас хорошая защита, сможем добыть хороший результат. Команда в тонусе, каждый футболист в хорошем настроении. Это говорит о том, что мы готовы к «Колосу» на все 100 процентов», - сказал Шахаб.

Матч «Колос» – «Олимпик» состоится в субботу, 31 октября. Начало в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 31.10.2020 10:20
    0
    верю. Ты хочешь продать себя в условный Вулверхемптон, но при этом и просто сохранить уважение к себе футболисту так как иной мотивации у аРаба в олимпике найти сложно. Это возможно, нужно работать с той же отдачей и прогресс придет. Успехов в забитии голов, ведь этим проще всего привлечь внимание скаутов
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 31.10.2020 10:20
    0
    верю. Ты хочешь продать себя в условный Вулверхемптон, но при этом и просто сохранить уважение к себе футболисту так как иной мотивации у аРаба в олимпике найти сложно. Это возможно, нужно работать с той же отдачей и прогресс придет. Успехов в забитии голов, ведь этим проще всего привлечь внимание скаутов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности