«Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» принимает «Сассуоло» в поединке 6-го тура итальянской Серии А. Матч состоится 01.11.2020. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Футбол 3».

«Наполи» – «Сассуоло». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.

