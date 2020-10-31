«Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» принимает «Сассуоло» в поединке 6-го тура итальянской Серии А. Матч состоится 01.11.2020. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Футбол 3».
«Наполи» – «Сассуоло». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
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Клим Лавренюк, Sport.ua
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