Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Выйдем на матч с Колосом агрессивными»

Наставник «Олимпика» – о предстоящем поединке

  • 31.10.2020 09:34
  • 122 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Выйдем на матч с Колосом агрессивными»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Колос» играл в еврокубках. Это команда с очень хорошими футболистами. Команда, которая умеет атаковать, есть опытные футболисты, их достаточно много. Есть молодежь перспективная. И команда, в первую очередь, играет в футбол.

Опытная очень линия обороны, нападающий опытный. В середине поля Богданов, который может раздать передачи, может пробить. Достаточно много опытных футболистов.

Я хочу, чтобы команда показала очень агрессивный футбол, потому что это нам надо. Мы давно не забивали – уже 2 игры. Думаю, мы выйдем агрессивными», - сказал Климовский.

Матч «Колос» – «Олимпик» состоится в субботу, 31 октября. Начало в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности