Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Выйдем на матч с Колосом агрессивными»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Игорь Климовский поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«Колос» играл в еврокубках. Это команда с очень хорошими футболистами. Команда, которая умеет атаковать, есть опытные футболисты, их достаточно много. Есть молодежь перспективная. И команда, в первую очередь, играет в футбол.

Опытная очень линия обороны, нападающий опытный. В середине поля Богданов, который может раздать передачи, может пробить. Достаточно много опытных футболистов.

Я хочу, чтобы команда показала очень агрессивный футбол, потому что это нам надо. Мы давно не забивали – уже 2 игры. Думаю, мы выйдем агрессивными», - сказал Климовский.

Матч «Колос» – «Олимпик» состоится в субботу, 31 октября. Начало в 19:30.