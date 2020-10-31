ОФИЦИАЛЬНО. Лукьянчук перешел в Оболонь

Экс-игрок «Олимпика» подписал контракт с клубом Первой лиги

  • 31.10.2020 08:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Лукьянчук перешел в Оболонь
© ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» объявила о подписании украинского защитника Павла Лукьянчука.

24-летний игрок подписал контракт со столичным клубом до конца нынешнего сезона. Лукьянчук будет выступать под 18-м номером.

Последним клубом Лукьянчука был донецкий «Олимпик», который он покинул в начале октября на правах свободного агента. В этом сезоне сыграл 1 матч в Премьер-лиге.

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Источник — ФК Оболонь

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