ОФИЦИАЛЬНО. Лукьянчук перешел в Оболонь

Киевская «Оболонь» объявила о подписании украинского защитника Павла Лукьянчука.
24-летний игрок подписал контракт со столичным клубом до конца нынешнего сезона. Лукьянчук будет выступать под 18-м номером.
Последним клубом Лукьянчука был донецкий «Олимпик», который он покинул в начале октября на правах свободного агента. В этом сезоне сыграл 1 матч в Премьер-лиге.
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Источник — ФК Оболонь
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