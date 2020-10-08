ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик покинули два украинца

Донецкий «Олимпик» расстался с дуэтом центральных защитников Павлом Лукьянчуком и Евгением Непляхом. Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Лукьянчук во второй раз присоединился к «Олимпику» в сентябре 2019-го года. За дончан Павел сыграл 12 матчей, в которых сумел отличиться одним голом.

Неплях подписал контракт с клубом всего месяц назад. На счету Непляха один поединок за команду Климовского в УПЛ. Евгений принял решение покинуть «Олимпик», чтобы получать больше игровой практики. Футболист продолжит карьеру в «Альянсе». Центрбек подписал контракт с клубом из Липовой Долины до конца текущего сезона.