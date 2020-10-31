Василий КОБИН: «Хахлев не нуждается в адаптации»

Наставник «Миная» – о подписании чемпиона мира U-20

  • 31.10.2020 08:40
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Василий КОБИН: «Хахлев не нуждается в адаптации»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, когда можно ожидать дебюта в закарпатской команде новичка из ЮАР, опорного полузащитника Терсау Малепе, который накануне был официально представлен в качестве новичка закарпатцев.

«Южноафриканец провел в общей группе «Миная» уже три тренировки. Производит неплохое впечатление, однако ему еще нужно время, чтобы адаптироваться не только к игровому стилю «Миная», но даже к необычным для него условиям погоды. Планируем, что 31 октября Малепе сыграет тайм за молодежный состав «горожан» в календарном матче с «Рухом», а уже потом будем принимать решение, когда на него может рассчитывать главная команда.

Что касается еще одного новобранца, чемпиона мира среди молодежи Алексея Хахлева, то он не нуждается в адаптации. Правда, довольно продолжительное время Алексей не имел игровой практики, но если сумеет доказать, что готов к новым вызовам, то с его дебютом за «Минай» задержек не будет. На этом мы завершаем работу на трансферном рынке», - сказал Кобин.

 Напомним, что поединок восьмого тура основных составов «Миная» и «Руха» в чемпионате УПЛ начнется 1 ноября в 14.00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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