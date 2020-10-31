Новак ДЖОКОВИЧ: «Сонего просто снес меня с корта»

Сербский теннисист признал, что провел плохой матч

  • 31.10.2020 05:39
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Сонего просто снес меня с корта»
© ATP. Лоренцо Сонего

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поделился мнением об игре против Лоренцо Сонего, который переиграл серба на турнире в Вене (6:2, 6:1).

«Он просто снес меня с корта, вот и все. Он был лучше в каждом игровом аспекте... Я провел довольно плохой матч, а он – потрясающий. Он точно заслужил такой результат», – сказал Новак.

Отметим, что Джокович впервые проиграл лаки-лузеру, а Сонего стал всего четвертым лаки-лузером, которому удалось переиграть первую ракетку мира.

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Источник — ATP Tour

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