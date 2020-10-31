Источник: Нещерет сыграет против Барселоны

Третий Вратарь «Динамо» получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов

  • 31.10.2020 05:20
  • 563 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Нещерет сыграет против Барселоны
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

18-летний вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет сыграет в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Завтра (против «Днепра-1» в чемпионате – ред.) в воротах сыграет Нещерет. И в Барселоне сыграет», – сказано в сообщении.

Напомним, Георгий Бущан и Денис Бойко сдали позитивные тесты на коронавирус и пока не могут помочь команде.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 31.10.2020 06:15
    0
    Как не повезло Динамо (хотя как знать), зато как подфартило Нещерету: мало того, что будет играть, так еще и в ЛЧ.
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 31.10.2020 06:05
    0
    Чувак в шоке наверное.
    Но про него хорошие отзывы уже несколько ходят, когда если не в игре против Месси и его команды себя проявить.
    Удачи, Руслан!
    Ссылка
    Алексей Никоненко
    online
      Алексей Никоненко, 31.10.2020 05:43
    0
    Удачи. Нещерет
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 31.10.2020 06:15
    0
    Как не повезло Динамо (хотя как знать), зато как подфартило Нещерету: мало того, что будет играть, так еще и в ЛЧ.
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 31.10.2020 06:05
    0
    Чувак в шоке наверное.
    Но про него хорошие отзывы уже несколько ходят, когда если не в игре против Месси и его команды себя проявить.
    Удачи, Руслан!
    Ссылка
    Алексей Никоненко
    online
      Алексей Никоненко, 31.10.2020 05:43
    0
    Удачи. Нещерет
    Ссылка
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