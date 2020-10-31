Источник: Нещерет сыграет против Барселоны

18-летний вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет сыграет в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Завтра (против «Днепра-1» в чемпионате – ред.) в воротах сыграет Нещерет. И в Барселоне сыграет», – сказано в сообщении.

Напомним, Георгий Бущан и Денис Бойко сдали позитивные тесты на коронавирус и пока не могут помочь команде.