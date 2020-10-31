Олег РОМАНЦЕВ: «Гол Шевченко сломал меня психологически»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о том, как на него повлиял гол нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в отборочном матче Евро-2000 (1:1).
«Этот гол очень сильно сломал меня психологически. Команда-то у нас очень серьезная была...
Очень долго я отходил от этого. Но это футбол, нужно стараться все воспринимать философски. Выручала работа в команде. Я приезжал на тренировки, работал в поле. Наверное, если бы почувствовал, что все это из-за меня, то закрылся бы», – отметил Романцев в эфире канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» на Youtube.
ВИДЕО. 21 год назад Шевченко забил легендарный гол Филимонову
Источник — Динамо Киев от Шурика
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