Олег РОМАНЦЕВ: «Гол Шевченко сломал меня психологически»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о том, как на него повлиял гол нападающего сборной Украины Андрея Шевченко в отборочном матче Евро-2000 (1:1).

«Этот гол очень сильно сломал меня психологически. Команда-то у нас очень серьезная была...

Очень долго я отходил от этого. Но это футбол, нужно стараться все воспринимать философски. Выручала работа в команде. Я приезжал на тренировки, работал в поле. Наверное, если бы почувствовал, что все это из-за меня, то закрылся бы», – отметил Романцев в эфире канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» на Youtube.

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