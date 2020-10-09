ВИДЕО. 21 год назад Шевченко забил легендарный гол Филимонову

9-го октября 1999-го года на московском стадионе «Лужники» состоялся поединок отбора на Евро-2000, в котором сборная России принимала Украину.
На 75-й минуте встречи счет открыл футболист сборной России Валерий Карпин. Украинцам удалось сравнять счет на 88-й минуте поединка. Гол забил 23-летний форвард сборной Украины Андрей Шевченко, воспользовавшись ужасной ошибкой российского вратаря Александра Филимонова. Матч закончился со счетом 1:1.
Ни сборная Украины, ни сборная России не пробились в финальную часть Евро-2000.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как же я ржал
Как же я ржал
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.