ВИДЕО. 21 год назад Шевченко забил легендарный гол Филимонову

Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с Россией (1:1)

  • 09.10.2020 12:34
  • 1023 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. 21 год назад Шевченко забил легендарный гол Филимонову
© Телеграф. Андрей Шевченко

9-го октября 1999-го года на московском стадионе «Лужники» состоялся поединок отбора на Евро-2000, в котором сборная России принимала Украину.

На 75-й минуте встречи счет открыл футболист сборной России Валерий Карпин. Украинцам удалось сравнять счет на 88-й минуте поединка. Гол забил 23-летний форвард сборной Украины Андрей Шевченко, воспользовавшись ужасной ошибкой российского вратаря Александра Филимонова. Матч закончился со счетом 1:1.

Ни сборная Украины, ни сборная России не пробились в финальную часть Евро-2000.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    StrikeX
    online
      StrikeX, 09.10.2020 13:47
    0
    Цей гол будуть згадувати і через 100 років )
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.10.2020 13:15
    +1
    Помню этот гол...Только начинал футбол смотреть (первым крупным турниром на уровне сборных для меня был ЧМ-1998). Смеялся с этого гола невероятно...Думал - поставь меня в ворота в жизни таких бабочек бы не пропускал....
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.10.2020 13:10
    +2
    Сумашедший гол, сумашедший момент!! Очень круто!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 13:01
    +3
    Я горд своей страной, реально утерли нос после той газетенки Спорт-Экспресс которая вышла с названием "Бей Хохлов".
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 12:51
    +2
    "И только дождь, злосчастный дождь мешал Филимонову взять этот мяч".
    Как же я ржал
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.10.2020 12:46
    +2
    "Самонаводящийся".
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 13:01
    +3
    Я горд своей страной, реально утерли нос после той газетенки Спорт-Экспресс которая вышла с названием "Бей Хохлов".
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.10.2020 13:10
    +2
    Сумашедший гол, сумашедший момент!! Очень круто!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 12:51
    +2
    "И только дождь, злосчастный дождь мешал Филимонову взять этот мяч".
    Как же я ржал
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 09.10.2020 12:46
    +2
    "Самонаводящийся".
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.10.2020 13:15
    +1
    Помню этот гол...Только начинал футбол смотреть (первым крупным турниром на уровне сборных для меня был ЧМ-1998). Смеялся с этого гола невероятно...Думал - поставь меня в ворота в жизни таких бабочек бы не пропускал....
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 09.10.2020 13:47
    0
    Цей гол будуть згадувати і через 100 років )
    Ссылка
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